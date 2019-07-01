За выходные на Сумщине произошло 5 ДТП В течение выходных (27-28 июля) патрульные проработали около 520 сообщений.

Выезжали на 5 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека травмированы, 3 ДТП с материальным ущербом), составили 154 административных материала за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения), составили 52 административных материала за нарушение общественного порядка; разыскали человека, вероятно, причастного к совершению грабежа; раскрыли 5 наркопреступлений; обнаружили телефон в розыске; выявили факт перевозки груза (древесина) с, вероятно, поддельными документами.