За выходные на Сумщине произошло 5 ДТП

Выезжали на 5 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека травмированы, 3 ДТП с материальным ущербом), составили 154 административных материала за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения), составили 52 административных материала за нарушение общественного порядка; разыскали человека, вероятно, причастного к совершению грабежа; раскрыли 5 наркопреступлений; обнаружили телефон в розыске; выявили факт перевозки груза (древесина) с, вероятно, поддельными документами.
Патрульные напомнили несовершеннолетним велосипедистам о необходимости соблюдения ПДД....
«Я не помню, где проживаю. Помогите добраться домой», - именно с такой просьбой обратилась бабушка к прохожим на улице Мира....
В течение выходных (20-21 июля) патрульные проработали более 550 сообщений....
На днях, патрульные получили сообщение о мужчине, который в супермаркете на улице Ярослава Мудрого пытается нанести себе телесные повреждения....
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