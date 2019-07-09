Шосткинщина приглашает на «Кулішеві читання» В этом году исполняется 200 лет со Дня рождения нашего земляка, великого писателя, историка, этнографа, переводчика, редактора, литературного критика, издателя Пантелеймона Кулиша.

Традиционно в августе на Шосткинщине, в с. Гуково, на малой родине П.Кулиша, проходит литературно-художественный праздник «Кулішеві читання». Выступают художественные самодеятельные коллективы Шостки и района, цитируют слова известного земляка, работает выставка декоративно-прикладного искусства, гостей традиционно угощают праздничным кулинарным блюдом – кулешом.

Как сообщает начальник шосткинского отдела культуры Игорь Фатун, в этом году празднования пройдут 7 августа. В этот день всех почитателей Кулиша в 12:00 приглашают на мероприятие в Музей Пантелеймона Кулиша в Шосткинской центральной городской библиотеке по улице Мира, 11. С 15:00 – начнется празднование на малой родине П.Кулиша в с. Гуково, пишет Шостка.инфо.