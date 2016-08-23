Сумчан запрошують на фотопрогулянку містом

У суботу, 3 серпня, сумчан запрошують на захоплюючу пішу фото-екскурсію «Суми - місто скарбів, митців та меценатів».
Ви дізнаєтесь:
- історію та легенди міста Суми;
- про відомих людей, які жили та творили в нашому чудовому місті;
- про 3 сумки з грошима, знайдені на березі річки.
До речі, Ви вже чули, що ще 4 досі не знайдено?
Приєднуйтесь!
І хто знає, можливо саме ви знайдете заховані скарби?
Вартість екскурсії 100 грн. Тривалість 2 години.
Хто бажає записатися на екскурсію телефонуйте (099) 6098714 (вайбер, телеграм).
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