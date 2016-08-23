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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18255

Сумчан запрошують на фотопрогулянку містом

Фото прогулянка «Суми - місто скарбів, митців та меценатів» відбудеться в суботу, 3 серпня.

У суботу, 3 серпня, сумчан запрошують на захоплюючу пішу фото-екскурсію «Суми - місто скарбів, митців та меценатів».

Ви дізнаєтесь:

- історію та легенди міста Суми;

- про відомих людей, які жили та творили в нашому чудовому місті;

- про 3 сумки з грошима, знайдені на березі річки.

До речі, Ви вже чули, що ще 4 досі не знайдено? Wink

Приєднуйтесь!

І хто знає, можливо саме ви знайдете заховані скарби?

Вартість екскурсії 100 грн. Тривалість 2 години.

Хто бажає записатися на екскурсію телефонуйте (099) 6098714 (вайбер, телеграм).

Досуг Экскурсия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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