Копы нашли наркотики в машине сумчанина

Патрулируя улицу Ивана Харитоненко, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили двух мужчин, которые что-то искали у забора. Когда патрульные подъехали ближе, мужчины отскочили к машине, стоявшей рядом, и начали делать вид, что просто общаются. Такое поведение показалась патрульным подозрительным. Проверяя граждан по имеющимся полицейским базам, стражи порядка установили, что один из них, 30-летний сумчанин, имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ. При себе у него не было запрещенных вещей, поэтому патрульные предложили ему открыть дверцу его автомобиля для проведения поверхностной проверки. Мужчина категорически отказывался это сделать, и впоследствии выяснилось причина отказа. Когда он все же открыл дверь, то в салоне автомобиля инспекторы обнаружили два полиэтиленовых зип-пакетика с веществом голубого цвета, внешне похожего на наркотическое.
Сам же житель сум объяснял, что просто нашел пакетики и забрал их себе, потому что стало интересно, что там.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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