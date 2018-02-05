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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10281

На Сумщине нет сыворотки против дифтерии (видео)

В Украине стартовал месячник прививок против дифтерии и столбняка. Сделать это можно, предварительно получив разрешение у семейного врача.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы болезни - это высокая температура, боль в горле, налет на миндалинах, увеличение лимфатических узлов, возможные осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

Столбняк - острое инфекционное заболевание, возникающее в результате действия токсина на нервную систему. Возбудителем столбняка можно заразиться вследствие травмы острым предметом или через укус животного. Инфекция может привести к судорогам мышц тела.

На Сумщине с начала года прививали около 60% взрослых - из тех, кто нуждается в и 45% детей, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Детское население у нас обеспечено вакциной АКД-П полностью. Есть 47 тыс. доз вакцин для детского населения до 18 лет. Так же у нас около 10 тыс. доз вакцины для прививки детей 6-летнего возраста, и имеем 270 тыс. доз для прививки взрослого населения, так называемая вакцина АДП-М», - говорит глава группы экспертов по вопросам педиатрии в Сумской области Оксана Сташко.

По словам областного инфекциониста Ирины Троцкой, сыворотки против дифтерии, которую вводят в случае болезни, на Сумщине нет.

«Сегодня мы не имеем противодифтерийной сыворотки, ни одной ампулы у нас нет в области, а также в Украине. На сегодняшний день этот медикамент не зарегистрирован, и сегодня у нас нет, чем лечить. Для лечения столбняка тоже назначается гамма глобулин, противостолбнячная сыворотка и препараты. они частично есть, некоторых нет», - рассказала она.

На Сумщине случаев заболеваемости дифтерией и столбняком в прошлом и этом году не фиксировали.

По словам руководительницы Минздрава Ульяны Супрун в Украине есть более трех миллионов доз вакцин от дифтерии и столбняка. Около 65% украинцев с начала года - прививали.

Общество Дифтерия
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