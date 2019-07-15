На Сумщине микроавтобус столкнулся с КамАЗом: пострадали четверо

В результате травмированы четверо. Трое пассажиров микроавтобуса – граждане Молдовы – 31-летний и 33-летний мужчина и 41-летняя женщина получили ушибы и рваные раны, после оказания медпомощи отпущены домой. 48-летний водитель КамАЗа получил травмы руки и шеи и был госпитализирован в травматологическое отделение Глуховской ЦРБ, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 29 июля на территории Сумской области с начала года произошло 136 ДТП, в которых 26 человек погибли и 115 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 153 ДТП с 13 погибшими и 148 потерпевшими).
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