На Сумщине микроавтобус столкнулся с КамАЗом: пострадали четверо 29 июля в 2:05 на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск 28-летний гражданин Молдовы за рулем автомобиля Мерседес-Спринтер не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате травмированы четверо. Трое пассажиров микроавтобуса – граждане Молдовы – 31-летний и 33-летний мужчина и 41-летняя женщина получили ушибы и рваные раны, после оказания медпомощи отпущены домой. 48-летний водитель КамАЗа получил травмы руки и шеи и был госпитализирован в травматологическое отделение Глуховской ЦРБ, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 29 июля на территории Сумской области с начала года произошло 136 ДТП, в которых 26 человек погибли и 115 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 153 ДТП с 13 погибшими и 148 потерпевшими).