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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51670

В новом отделении Ахтырской больницы обвалился потолок

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил при проектировании или строительства помещения больницы в Ахтырке.

Установлено, что в Ахтырской центральной районной больницы в июле 2019 года завершился капитальный ремонт ортопедического отделения. Медики и пациенты лишь несколько недель назад переехали в отстроенное помещение, однако сегодня, 30 июля 2019 года, около 1.30 в коридоре отделения обвалился потолок. По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет.

«Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий. Сведения в ЕРДР внесены 30 июля 2019 по ч. 1 ст. 275 УК Украины. Досудебное следствие поручено следователям Ахтырского отдела полиции», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Как выяснилось, на ремонт всего комплекса, который был сделан на средства Фонда регионального развития, было потрачено около 70 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, действия или бездействие которых привели к таким последствиям. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту возможного присвоения средств при выполнении работ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Ахтырская ЦРЛ Обвал
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