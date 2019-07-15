Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46320

На Сумщине алиментщик отдал квартиру в счет долга перед сыном

В случаях, когда граждане не имеют средств для расчета с собственными детьми, одним из кардинальных вариантов решения этой проблемы является передача недвижимого имущества в собственность детей, что одновременно прекращает право последних на алименты.

Такой важный шаг в налаживании отношений с сыном сделал и житель Тростянеччины.

«Мужчина после развода с женой прекратил заботиться и о собственном ребенке. Он систематически не платил алименты, в связи с чем накопился долг в размере более 15 000 гривен. Так как тростянчанин не имел постоянного заработка, да еще и злоупотреблял спиртными напитками, государственные исполнители предложили выход - в счет алиментных выплат передать сыну 1-комнатную квартиру, которая находилась в собственности должника. Кстати, прекращение права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество предусмотрено Семейным кодексом Украины (статья 190)», - рассказала руководитель юстиции Сумщины Ирина Свистун.

Отец согласился на сделку, зная, что в противном случае его ждут санкции инициированного Минюстом закона #ЧужихДетейНеБывает, который значительно усилил ответственность за неуплату алиментов.

После заключения договора передачи недвижимого имущества, который обязательно удостоверяется нотариально, приобретателем права собственности на недвижимое имущество является сам ребенок или ребенок и тот из родителей, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество. Вместе с тем, важно помнить, что в случае заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его. А родитель, который передал в собственность имущество, не освобождается от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка, сообщает Управление юстиции.

Право Алименты Тростянец
view counter

По тематике

Вже за два тижні в Тростянці стартує фестиваль «СХІД РОК»
27.07.2019 11:13

Вже за два тижні в Тростянці стартує фестиваль «СХІД РОК»

9-11 серпня у Тростянці відбудеться традиційний музичний фестиваль «СХІД РОК»....

В Тростянце на 4 дня закроют ж/д переезд
23.07.2019 17:24

В Тростянце на 4 дня закроют ж/д переезд

С 24 по 27 июля железнодорожный переезд у Смородино будет закрыт....

В Тростянце завершились биатлонные соревнования
21.07.2019 12:02

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Сегодня, 21 июля, в Тростянце завершились соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования
20.07.2019 10:19

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования

19 июля в Тростянце стартовали соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

В Тростянце после капремонта открыли гинекологическое отделение
17.07.2019 13:59

В Тростянце после капремонта открыли гинекологическое отделение

В Тростянецкой больнице после капитального ремонта открыто современное гинекологическое отделение, которое кардинально отличается от старого инновационным медицинским оборудованием, новым убранством,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.