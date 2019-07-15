На Сумщине алиментщик отдал квартиру в счет долга перед сыном В случаях, когда граждане не имеют средств для расчета с собственными детьми, одним из кардинальных вариантов решения этой проблемы является передача недвижимого имущества в собственность детей, что одновременно прекращает право последних на алименты.

Такой важный шаг в налаживании отношений с сыном сделал и житель Тростянеччины.

«Мужчина после развода с женой прекратил заботиться и о собственном ребенке. Он систематически не платил алименты, в связи с чем накопился долг в размере более 15 000 гривен. Так как тростянчанин не имел постоянного заработка, да еще и злоупотреблял спиртными напитками, государственные исполнители предложили выход - в счет алиментных выплат передать сыну 1-комнатную квартиру, которая находилась в собственности должника. Кстати, прекращение права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество предусмотрено Семейным кодексом Украины (статья 190)», - рассказала руководитель юстиции Сумщины Ирина Свистун.

Отец согласился на сделку, зная, что в противном случае его ждут санкции инициированного Минюстом закона #ЧужихДетейНеБывает, который значительно усилил ответственность за неуплату алиментов.

После заключения договора передачи недвижимого имущества, который обязательно удостоверяется нотариально, приобретателем права собственности на недвижимое имущество является сам ребенок или ребенок и тот из родителей, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество. Вместе с тем, важно помнить, что в случае заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его. А родитель, который передал в собственность имущество, не освобождается от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка, сообщает Управление юстиции.