Глуховчанин сыграет в фильме Одесской киностудии

Съемки фильмов проводятся на территории киностудии. По словам директора киностудии Андрея Осипова, новые фильмы станут для Одесской киностудии прекрасным подарком к её 100-летию. «Пламенная река» — это дебютная работа Дмитрия Косыгина. Продюсером фильма стала выпускница Глуховского НПУ Ксения Теремкова. А одну из главных ролей в картине сыграет уроженец Глухова Андрей Гурец. Для Андрея это первый опыт работы на большом экране. Амплуа какого героя примерит на себя талантливый земляк, в каком жанре снята кинолента, а также дата премьеры пока остаются секретом для публики по условиям контракта. У себя на странице в Фейсбуке Андрей анонсировал свое участие в фильме лаконичным «Знакомьтесь, – это Крис. First look на мою роль в фильме «Пламенная река». Скоро все сами увидите», пишет Глухів.інфо.
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