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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39203

Глуховчанин сыграет в фильме Одесской киностудии

Одесская киностудия запустила в производство два полнометражных фильма – «Память солнца» и «Пламенная река».

Съемки фильмов проводятся на территории киностудии. По словам директора киностудии Андрея Осипова, новые фильмы станут для Одесской киностудии прекрасным подарком к её 100-летию. «Пламенная река» — это дебютная работа Дмитрия Косыгина. Продюсером фильма стала выпускница Глуховского НПУ Ксения Теремкова. А одну из главных ролей в картине сыграет уроженец Глухова Андрей Гурец. Для Андрея это первый опыт работы на большом экране. Амплуа какого героя примерит на себя талантливый земляк, в каком жанре снята кинолента, а также дата премьеры пока остаются секретом для публики по условиям контракта. У себя на странице в Фейсбуке Андрей анонсировал свое участие в фильме лаконичным «Знакомьтесь, – это Крис. First look на мою роль в фильме «Пламенная река». Скоро все сами увидите», пишет Глухів.інфо.

Досуг Кино
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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