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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Знову змінився період прийому показів лічильника електроенергії

Покази лічильників електроенергії ПАТ «Сумиобленерго» знову приймає у два останні та три перші дні місяця.

Період прийому даних змінений у відповідності до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1525 від 18.07.2019, яка опублікована на сайті регулятора.

Передати покази свого приладу обліку Ви можете доступними зручними способами!

1. Скориставшись стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR):

(0542) 65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району;

(05446) 4 63 51 – для споживачів Охтирського та  Великописарівського районів;

(05458) 6 93 57 – для споживачів Тростянецького району.

2. Через Паблік аккаунт SumyOblEnergo у Viber.

3. Через Telegram.

4. Через особистий кабінет споживача ПАТ «Сумиобленерго» (www. billing.soe.com.ua).

5. За допомогою мобільного додатку «Мій рахунок», який користувачі смартфонів Android можуть завантажити через Google Play Маркет. Мобільний додаток «Мій рахунок» доступний і для користувачів Iphone в App Store.

6. За безкоштовним цілодобовим номером кол-центру 0 800 300 247  (через оператора або за допомогою автоматичного голосового меню, натиснувши клавішу «2» в тоновому режимі) або (0542) 659 659.

7. Скориставшись системою СМС-інформування, відправивши повідомлення на номери: 050 42 42 242, 067 644 55 55, 093 177 01  27 або 050 302 74 74 (вартість СМС – відповідно до тарифу Вашого оператора зв’язку).

Текст СМС: 1*NNNNNNNNN*XXXXXX,

де 1 – код послуги: передача показів лічильника;

NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки  повідомлення (кількість цифр залежить від типу Вашого лічильника).

Общество ПАО «Сумыоблэнерго»
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