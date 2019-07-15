В глуховской библиотеке работает доставка книг домой Сотрудники Глуховской центральной районной библиотеки готовы к индивидуальной доставке книг читателю.

Если у вас нет возможности посетить библиотеку самостоятельно, но любите и хотите читать, позвоните по телефонам: 2-40-23 и 095-134-63-20, и квалифицированный персонал поможет с выбором и доставит выбранную литературу домой. Услуга новая и еще проходит проверку.

Сотрудники стараются идти в ногу со временем, привлекая к чтению все возрастные и социальные группы населения. Здесь постоянно проводятся встречи, виртуальные путешествия, обсуждения, презентации, вводятся новые формы работы, пишет Неделя.