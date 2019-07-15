В глуховской библиотеке работает доставка книг домой

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Сотрудники стараются идти в ногу со временем, привлекая к чтению все возрастные и социальные группы населения. Здесь постоянно проводятся встречи, виртуальные путешествия, обсуждения, презентации, вводятся новые формы работы, пишет Неделя.
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