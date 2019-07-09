Пьяный сумчанин не доехал всего несколько десятков метров до стоянки

Остановив машину, во время общения с 38-летним мужчиной, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. 2,03 промилле - вот такой результат показал алкотестер.
Отчаяния водителя не было предела, ведь всего несколько метров ему не хватило, чтобы поставить машину на стоянку.
На водителя внедорожника патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 122 (нарушение требований дорожных знаков) КоАП и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. От управления же его отстранили, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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