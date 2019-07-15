У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Нульова аварійність та смертність на дорогах: запровадити шведську програму Vision Zero у Сумах».

«Зважаючи на завелику кількість випадків ДТП у нашому місті, пропоную до розгляду методику розвинутої країни - Швеції - щодо зменшення кількості аварій.

Vision Zero — шведська програма з підвищення безпеки дорожнього руху та зниження смертності в ДТП. Базовим принципом програми є неприпустимість дорожньо-транспортних пригод з летальним наслідком. Згідно з ним не можна ставитися до смертей на дорозі як до неминучого зла, пов'язаного з автомобілізацією. Основний підхід програми до цієї проблеми покликаний зняти з водіїв основну провину за смертельні випадки на дорогах, зробити так, щоб у вирішенні проблеми брали участь і ті, хто будує і обслуговує дороги. Розробники програми розуміють, що водії — звичайні люди і будуть помилятися завжди. Однак необхідно організувати дорожній рух таким чином, щоб помилки людей не приводили до смертельних наслідків.

Основні засоби програми Vision Zero по зменшенню смертності та аварій на дорогах у містах:

1) Перехрестя з круговим рухом. Незважаючи на те, що світлофорне регулювання знижує число аварій і збільшує пропускну здатність перехрестя, як правило, аварії на них призводять до більш тяжких наслідків, ніж на перехрестях з круговим рухом.

2) Дороги з розділовим бар'єром. Рішення ефективно запобігає аваріям, пов'язаним із зіткненнями зустрічного автотранспорту. Будівництво розділових бар'єрів активно ведеться в Швеції з 1998 року.

3) Обмеження швидкості в населених пунктах до 30 км/год. За дослідженнями вчених, саме швидкість в 30 км/год є межею, при якій більшість пішоходів виживають в ДТП. Влада населених пунктів Швеції отримала повноваження самостійно визначати ділянки для введення даного обмеження. Тобто не потрібно обмежувати швидкість руку по всьому місту, а лише там, де може бути небезпечно для людей - в зоні розташування зупинок громадського транспорту, пішоходних переходів, перехресть вулиць.

4) Виділення на пішохідному переході самого пішохода, а не дорожньої розмітки або знаків. Для цього облаштовують освітлення поверх переходів, завдяки чому людину на дорозі видно на всьому протязі переходу.

Крім того, програма передбачає очищення прилеглих до доріг територій, детальне розслідування аварій зі смертельним випадком, нагадування про ремені безпеки та велосипедні шоломі, алкозамки (технологія призначена зменшити кількість випадків водіння в нетверезому вигляді), фоторадари.

Для Сум першочерговим є ті чотири пункти основних засобів. Їх реалізація дуже проста, деякі показані на малюнках. Четвертий пункт в деяких районах міста вже запроваджено, наприклад, на Героїв Крут біля мосту Харитоненка. До речі, немає новин про збитих пішоходів на них. Дивно? Ні.

Зважаючи на вище сказане, вимагаємо від влади:

1. НАЙГОЛОВНІШЕ: Усі пішохідні переходи у місті Суми доповнити освітленням зверху на всьому протязі переходу. Скільки разів ще будемо чути про збитих у темряві людей на пішохідних переходах на просп. Курському?

2. В місцях підвищеної небезпеки, зокрема в районі зупинок громадського транспорту, облаштувати бар'єри (островки безпеки на переходах) та звуження поліс, по яких рухається транспорт, для примусового зменшення їх швидкості руку на цих ділянках.

3. Створити островки безпеки на пішохідних переходах на дорогах із 2-3 полосами для руху авто у кожному напрямку (Харківська вулиця, Курський проспект та Лушпи, і т.д.). Обладнати такі острови відбійниками на знаками "Об`їзд справа".

4. На немагістральних невеликих вулицях найбільш жваві нерегульовані пішохідні переходи підняти над проіжджою частиною на рівень бордюру. Це змусить водіїв зменшувати швидкість руху безпосередньо перед такими переходами. А самі пішоходи будуть переходити дорогу не по калюжам.

Бажано також направити, наприклад, офіційний запит до будь-якого з муніципалітетів Швеції, де реалізована програма Vision Zero, та запросити їх експерта, який поділиться досвідом та надасть консультації для підвищення безпеки дорожнього руху у місті Суми.

P.S.

Першими в Україні ми не будемо:

1. Припідняті пішохідні переходи вже робили у Тернополі: http://teren.in.ua/2017/06/23/pershyj-prypidnyatyj-pishohidnyj-perehid-teper-ye-i-u-ternopoli-fotofakt/

2. Острів безпеки на дорозі у м. Буча: http://city.bucha.org/b%D1%96lya-zupinki-marshrutnogo-taks%D1%96-%E2%84%963-u-buch%D1%96-zbuduyut-ostr%D1%96v-bezpeki.html

3. Експериментальний (вже 2 роки як ні) острів безпеки у Києві: https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/1631744150225904

4. Модернізоване освітлення переходів у Львові: https://zaxid.net/u_lvovi_zastosuvali_modernizovanu_sistemu_osvitlennya_pishohidnogo_perehodu_n1370298

Як бачимо, в Україні не систематично, але локально якісь заходи все ж поступово робляться. Треба примкнути до цієї тенденції, місто Суми не повинно бути аутсайдером по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Зменшити аварійність на наших дорогах можливо», - пише автор петиції Погоренко Віктор Сергійович.

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