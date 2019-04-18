СумГУ возглавил рейтинг украинских вузов по данным Webometrics

По состоянию на июль 2019 года Сумской государственный университет возглавил рейтинг украинских высших учебных заведений. В мире наш вуз занимает 1977-ое место.
На 56-ом месте – Сумской институт последипломного педагогического образования, на 157-ом – СумГПУ им. А.С.Макаренко, на 231-ом – Глуховский НПУ им. Довженко, на 310-ом - СНАУ
Рейтинг Webometrics уже более 15 лет исследует более 25000 вузов мира, имеющих свои веб-ресурсы. Главная идея рейтинга заключается в оценке научной, учебной и социальной миссии университетов опосредованно через показатели представленности университета в веб-пространстве.
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