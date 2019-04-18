СумГУ возглавил рейтинг украинских вузов по данным Webometrics Национальный исследовательский совет Испании опубликовала новую редакцию международного рейтинга университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics).

По состоянию на июль 2019 года Сумской государственный университет возглавил рейтинг украинских высших учебных заведений. В мире наш вуз занимает 1977-ое место.

На 56-ом месте – Сумской институт последипломного педагогического образования, на 157-ом – СумГПУ им. А.С.Макаренко, на 231-ом – Глуховский НПУ им. Довженко, на 310-ом - СНАУ

Рейтинг Webometrics уже более 15 лет исследует более 25000 вузов мира, имеющих свои веб-ресурсы. Главная идея рейтинга заключается в оценке научной, учебной и социальной миссии университетов опосредованно через показатели представленности университета в веб-пространстве.