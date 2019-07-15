В Шостке благодаря камерам видеонаблюдения поймали магазинного вора

О краже товара из магазина в Шостке полицию сообщила администратор. Она рассказала, что просматривая запись с камер видеонаблюдения установленных в торговом зале заведения она увидела посетителя, который похитил 5 стартовых пакетов одного из мобильных операторов на сумму около 300 гривен.
Прибывшие на вызов участковые офицеры полиции узнали на видео неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Его разыскали, и он признался, что похищенное успел продать, а деньги потратил на свои нужды.
В отношении мужчины в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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