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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах установили специальные качели для особенных детей

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-президент Федерации легкой атлетике Сумской области Виталий Корж.

«Друзья, помните мы проводили первый благотворительный забег, посвященный Дню защиты детей, вместе с супер-волонтеркой Ксения Грынык, целью которого был сбор средств на специальные качели для детей с ограниченными физическими возможностями.

И это нам удалось, нам это всем тем, кто присоединился и помог. Деньги собрали не сразу, но это дало положительный «толчок», - написал Виталий Корж.

Качели установили на территории Сумского областного центра социальной реабилитации для детей-инвалидов на Девятке возле 17-ой школы.

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