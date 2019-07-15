Ранним утром в Шостке сбили пешехода Из-за наезда автомобиля пострадал 21-летний парень.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на берегу городского озера в полицию поступило около пяти утра. Прибывшие на место совершения аварии полицейские выяснили, что во время разворота 22-летний водитель автомобиля «Audi» совершил наезд на 21-летнего товарища. Последнего доставили в больницу каретой «скорой», где медики диагностировали у него переломы бедра и голени. Сейчас в тяжелом состоянии он находится в реанимации.

Сейчас по факту в полиции возбуждено уголовные производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Полицейские в очередной раз призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, а пешеходов - не нарушать правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.