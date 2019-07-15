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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22463

На Сумщине 13-летнему мопедисту оторвало стопу

Авария произошла днем на автодороге между селами Клышки и Чаплиевка Шосткинского района.

13-летний водитель мопеда «Дельта», при выезде с грунтовой дороги на главную, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП несовершеннолетний водитель двухколесника получил травматическую ампутацию левой стопы, а его 16-летний пассажир - ушибы и ссадины. Оба несовершеннолетних доставили в больницу.

По словам 38-летнего водителя автомобиля, ребята на мопеде «выскочили» на дорогу неожиданно, и он не успел вовремя среагировать.

Сейчас по факту в полиции возбуждено уголовные производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Полицейские в очередной раз призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, а пешеходов - не нарушать правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Шосткинский район
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