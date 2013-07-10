На Сумщине хотят присвоить курганам и могильникам статус памятников

В нем приняли участие архитекторы, историки, краеведы, представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти.
По результатам профессиональной дискуссии принято решение о представлении предложений в Министерство культуры Украины о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения 8 памятников культурного наследия, в том числе курганов, могильников курганных Липоводолинского района, на территории которого проведена инвентаризация археологических объектов.
Также рассмотрена проектная документация по ремонту (реставрации) памятника архитектуры местного значения Трапезная церковь Глуховско-Петропавловского монастыря (17-19 вв.).
До 6 мая планируют завершить праздничное оформление и обновить все места захоронений и памятники города по случаю 70-й годовщины Великой...
Такое решение приняли депутаты Шосткинского горсовета на очередном сессионном заседании, которое состоялось 20 марта....
В случаях размещения рекламы на памятниках архитектуры заявителю следует получить согласование от облгосадминистрации или центрального органа исполнительной власти, реализующего...
Дубликат металлического микрофона, украденного с памятника "Веселый сумчанин", давно готов, но городские власти не спешат его возвращать.... 3
Городской голова Сум Геннадий Минаев заявил, что никому не покажет эскиз памятника почетному гражданину Сум Михаилу Лушпе, который начали строить... 4