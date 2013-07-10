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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине хотят присвоить курганам и могильникам статус памятников

30 июля в управлении культуры Сумской областной государственной администрации состоялось заседание Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия.

В нем приняли участие архитекторы, историки, краеведы, представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти.

По результатам профессиональной дискуссии принято решение о представлении предложений в Министерство культуры Украины о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения 8 памятников культурного наследия, в том числе курганов, могильников курганных Липоводолинского района, на территории которого проведена инвентаризация археологических объектов.

Также рассмотрена проектная документация по ремонту (реставрации) памятника архитектуры местного значения Трапезная церковь Глуховско-Петропавловского монастыря (17-19 вв.).

Общество Курганы Памятники
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