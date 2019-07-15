Сьогодні у Сумах покажуть «Львівські імпресії» польських фотохудожників «BureauArt» презентує виставку фото молодих польських авторів.

Головне завдання фотографа в пленері – це впіймати долю секунди того моменту, котрий вже ніколи не повториться знову, показати атмосферу міста, цікаві куточки та вловити моменти, котрі пересічна людина може не помітити в постійному русі міста. Репортаж виконаний під час пленеру у Львові студентами напрямку “Мультимедія і Візуальні Мистецтва “ Факультету Мистецтв Радомського Технологічно-Гуманітарного Університету ім.К.Пуласького в м.Радом, Польща.

Відкриття у п'ятницю, 2серпня, о 17:00.

Адреса: вул. Воскресенська, 6 (дворик за тиром).