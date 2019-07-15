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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26137

Сьогодні у Сумах покажуть «Львівські імпресії» польських фотохудожників

«BureauArt» презентує виставку фото молодих польських авторів.

Головне завдання фотографа в пленері  – це впіймати долю секунди того моменту, котрий вже ніколи не повториться знову, показати атмосферу міста, цікаві куточки та вловити моменти, котрі пересічна людина може не помітити в постійному русі міста. Репортаж виконаний під час пленеру у Львові студентами  напрямку  “Мультимедія і Візуальні Мистецтва “ Факультету Мистецтв Радомського Технологічно-Гуманітарного Університету ім.К.Пуласького в м.Радом, Польща.

Відкриття у п'ятницю, 2серпня, о 17:00.

Адреса: вул. Воскресенська, 6 (дворик за тиром).

Досуг Выставка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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