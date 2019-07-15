Сьогодні у Сумах покажуть «Львівські імпресії» польських фотохудожників

Головне завдання фотографа в пленері – це впіймати долю секунди того моменту, котрий вже ніколи не повториться знову, показати атмосферу міста, цікаві куточки та вловити моменти, котрі пересічна людина може не помітити в постійному русі міста. Репортаж виконаний під час пленеру у Львові студентами напрямку “Мультимедія і Візуальні Мистецтва “ Факультету Мистецтв Радомського Технологічно-Гуманітарного Університету ім.К.Пуласького в м.Радом, Польща.
Відкриття у п'ятницю, 2серпня, о 17:00.
Адреса: вул. Воскресенська, 6 (дворик за тиром).
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