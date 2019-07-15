В Сумах снова будет платный футбол Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки.

Игра второго тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет на поле стадиона «Юбилейный». Начало игры в 18.00. Цена билетов – от 15 грн. Для детей – вход бесплатный.

Напомним: весной на матчи ПФК «Сумы» в первой лиге пускали бесплатно всех желающих.