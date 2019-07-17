Сумчан приглашают на футбол

Игра второго тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге пройдет на поле стадиона «Юбилейный». Начало игры в 18.00. Цена билетов – от 15 грн. Для детей – вход бесплатный.
В первом туре, который «Альянс» пропускал, «Энергия» обыграла дома «Никополь» 3:1.
3 августа стартует аматорский чемпионат Украины по футболу....
Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....
26 июля на поле полтавского стадиона «Локомотив» наша команда сыграла товарищеский матч с ФК «Олимпия» (Савинцы)....
В среду, 24 июля, в Ахтырке состоялся контрольный поединок, в котором липоводолинский «Альянс» принимал «Тростянец-2»....
20 июля были сыграны матчи 9-го тура чемпионата области по футболу....