В Ахтырской больнице, где обвалился потолок, проводят ремонтные работы Ситуация, которая произошла в коридоре ортопедического отделения Ахтырской центральной районной больницы ночью 30 июля не привела к прекращению предоставления медицинских услуг в учреждении.

Администрацией коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» утром подготовлены соответствующие акты по данному факту, которые срочно были направлены заказчику строительства - Управлению капитального строительства Сумской областной государственной администрации для устранения недостатков. Сейчас подрядной организацией проводятся работы по восстановлению потолка, завершение которых планируется в кратчайшие сроки, сообщает Ахтырский горсовет.