В Ахтырской больнице, где обвалился потолок, проводят ремонтные работы

Администрацией коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница» утром подготовлены соответствующие акты по данному факту, которые срочно были направлены заказчику строительства - Управлению капитального строительства Сумской областной государственной администрации для устранения недостатков.
Сейчас подрядной организацией проводятся работы по восстановлению потолка, завершение которых планируется в кратчайшие сроки, сообщает Ахтырский горсовет.
Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил при проектировании или строительства помещения больницы в Ахтырке....
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