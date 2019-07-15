В Шостке полиция ищет свидетеля тяжкого преступления (фото)

Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал этого человека или владеет информацией о его месте пребывания - сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, тел: (050) 327- 91-48.
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