В Шостке полиция ищет свидетеля тяжкого преступления (фото) Полиция Шостки устанавливает личность мужчины (на фото), который является вероятным свидетелем тяжкого преступления, совершенного в городе.

Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал этого человека или владеет информацией о его месте пребывания - сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, тел: (050) 327- 91-48.