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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24209

В Шостке полиция ищет свидетеля тяжкого преступления (фото)

Полиция Шостки устанавливает личность мужчины (на фото), который является вероятным свидетелем тяжкого преступления, совершенного в городе.

Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал этого человека или владеет информацией о его месте пребывания - сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, тел: (050) 327- 91-48.

Право Свидетель Шостка
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Ранним утром в Шостке сбили пешехода
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В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)
27.07.2019 22:11

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)

Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских....

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой
27.07.2019 19:59

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой

Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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