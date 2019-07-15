В Шостке соревновались пляжники 27 июля в Шостке на стадионе «Звезда» состоялся открытый областной турнир по пляжному волейболу в категории «микст».

За победу соревновались смешанные команды. Всего таких команд было 16: из городов Сумы, Конотоп, Глухов, Ромны, Кролевец, Бурынь, Дружба, Шостка и Киев. Первое место заняла пара Сергей Борец (Глухов) + Алла Клепец (Сумы). Второе место у киевлян Сейран Ибрагимов + Мария Рубец. Третье место Роман Бондаренко (Шостка) + Инга Новикова (Киев). Лучшие игроки турнира: Роман Бондаренко и Мария Рубец. Самые опытные - Елена Пивоварова и Иван Бруяко. Лучший нападающий и блокирующий Сергей Борец. Лучший защитник Роман Бондаренко. Победители награждены грамотами, медалями и ценными призами, сообщает Шосткинская волейбольная лига.