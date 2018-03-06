С сегодняшнего дня нацгвардейцы будут обеспечивать порядок на улицах Сум

На инструктаже, который состоялся сегодня в главном управлении Национальной полиции, военнослужащим были разъяснены основные принципы, на которых должно базироваться их несения службы по обеспечению общественного порядка в Сумах.
«Главное - руководствоваться в своей деятельности законом и соблюдать должностные инструкции, - отметил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Владимир Бабич. - Приоритетным направлением работы вашей службы должно стать максимально быстрое реагирования на сообщения о событиях. Также, неотъемлемым в работе есть и взаимодействие с населением».
Военнослужащих ознакомили с робой колл-центра, который принимает все вызовы и сообщения о совершении правонарушений и разъяснили механизм взаимодействия с работниками полиции во время несения службы. Руководители ГУНП подчеркнули о необходимости немедленного реагирования на указания работников колл-центра, предоставлении им всей необходимой информации для принятия решений по реагированию на полученные сообщения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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