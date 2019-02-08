С начала года более трех тысяч сумчан начали собственное дело В первом полугодии собственное дело зарегистрировали 3250 сумчан, из них 654 юридические лица и 2596 физических лиц - предпринимателей.

В общем, на учете в территориальных органах фискальной службы региона находится 56371 представителей бизнеса, в частности, 19776 юридических лиц и 36595 физических лиц. Кроме того, за 6 месяцев 2019 зарегистрировалось 174 налогоплательщика-иностранца, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.