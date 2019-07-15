У Вороніжі відкриють пам’ятник Пантелеймону Кулішу

Свято відбудеться на центральній площі селища.
Програма святкування:
10.00-11.00 – зустріч делегацій, відвідування Воронізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Пантелеймона Куліша;
11.00-11.30 – відкриття пам’ятника П.О. Кулішу;
11.30-12.30 – огляд Кулішевої світлиці, екскурсія «Воронізькими стежками П.О. Куліша»;
12.30-14.00 – урочиста частина;
14.00 – святковий концерт колективів художньої самодіяльності.
Авария произошла днем на автодороге между селами Клышки и Чаплиевка Шосткинского района....
В этом году исполняется 200 лет со Дня рождения нашего земляка, великого писателя, историка, этнографа, переводчика, редактора, литературного критика, издателя...
Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность...
Старый частный комбайн «Нива» горел вчера, 22 июля, возле села Тимановка Шосткинского района....
Поссорившись пенсионеркой, 40-летний житель одного из сел Шосткинского района мужчина стал кулаками и палкой доказывать ей свою правоту. От полученных...