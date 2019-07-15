Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56283

У Вороніжі відкриють пам’ятник Пантелеймону Кулішу

7 серпня у Вороніжі Шосткинського району відбудеться святкуванні 200-ї річниці від Дня народження нашого славетного земляка, видатного письменника Пантелеймона Куліша.

Свято відбудеться на центральній площі селища.

Програма святкування:

10.00-11.00 – зустріч делегацій, відвідування Воронізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Пантелеймона Куліша;

11.00-11.30 – відкриття пам’ятника П.О. Кулішу;

11.30-12.30 – огляд Кулішевої світлиці, екскурсія «Воронізькими стежками П.О. Куліша»;

12.30-14.00 – урочиста частина;

14.00 – святковий концерт колективів художньої самодіяльності.

Общество Воронеж Памятник Кулишу Пантелеймон Кулиш Шосткинский район
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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