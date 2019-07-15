На Сумщине мошенники действуют от лица фискалов

Представляясь начальником и сотрудниками Ахтырского управления Главного управления ГФС в Сумской области, аферисты звонят предпринимателям с номеров мобильных операторов 0669761747 и 0500514348 и требуют перечисления средств на карточный счет №4149439010449241.
В случае выявления подобных случаев звоните в местные органы Национальной полиции и обращайтесь по адресу: г. Сумы, ул. Ильинская, 13, Главное управление ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства..
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