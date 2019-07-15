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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41249

На Сумщине мошенники действуют от лица фискалов

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников их управления действуют мошенники.

Представляясь начальником и сотрудниками Ахтырского управления Главного управления ГФС в Сумской области, аферисты звонят предпринимателям с номеров мобильных операторов 0669761747 и 0500514348 и требуют перечисления средств на карточный счет №4149439010449241.

В случае выявления подобных случаев звоните в местные органы Национальной полиции и обращайтесь по адресу: г. Сумы, ул. Ильинская, 13, Главное управление ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства..

 
Право Ахтырка ГУ ГФС в Сумской области Мошенничество
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