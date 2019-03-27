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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22229

Сумские депутаты не спешат на сессию

На сегодня, 31 июля, назначено заседание 59-ой сессии Сумского горсовета.

На 9.20 депутаты пока не собрали кворум. Сначала в зале зарегистрировались всего 13 из 43 депутатов (включая мэра), затем 18. Для начала сессии нужно минимум 22.

С третьего раза в зале зарегистировались 26 депутатов. Сессия началась. На повестке дня 238 вопросов. Это рекорд в этой каденции.

Политика Сессия горсовета Сумской горсовет
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