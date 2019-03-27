Сумские депутаты не спешат на сессию

На 9.20 депутаты пока не собрали кворум. Сначала в зале зарегистрировались всего 13 из 43 депутатов (включая мэра), затем 18. Для начала сессии нужно минимум 22.
С третьего раза в зале зарегистировались 26 депутатов. Сессия началась. На повестке дня 238 вопросов. Это рекорд в этой каденции.
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