В Сумах отметили День шахмат турниром

В соревнованиях, которые прошли в клубе «Интеллект» СумГУ по инициативе Сумской областной Федерации шахмат (президент Синицына А.В.) приняли участие.38 шахматистов из Сум, Тростянца, Глухова, Краснопольского р-на разного возраста, пола и квалификации. Играли по швейцарской системе в 9 туров (20 минут на партию).
В итоге первое место занял Александр Супрун, 2-ое - Владислав Рогоз, 3-е - Володимир Рудак (все – Сумы). Ветераны: Николай Никитин, Николай Семенов и Николай Рыбалко.
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