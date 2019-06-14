В Сумах отметили День шахмат турниром 25-28 июля в Сумах провели турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат Украины.

В соревнованиях, которые прошли в клубе «Интеллект» СумГУ по инициативе Сумской областной Федерации шахмат (президент Синицына А.В.) приняли участие.38 шахматистов из Сум, Тростянца, Глухова, Краснопольского р-на разного возраста, пола и квалификации. Играли по швейцарской системе в 9 туров (20 минут на партию).

В итоге первое место занял Александр Супрун, 2-ое - Владислав Рогоз, 3-е - Володимир Рудак (все – Сумы). Ветераны: Николай Никитин, Николай Семенов и Николай Рыбалко.