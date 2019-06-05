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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18402

Схему теплоснабжения Сум обещают представить через три недели (видео)

Схему теплоснабжения города Сумы должны вынести на обсуждение через три недели, через месяц - представить на утверждение комиссии Минрегиона.

Сейчас разработчик - Сумской государственный университет передал документ на рассмотрение департамента инфрастуктуры. Схему теплоснабжения обсуждали 30 июля на временной депутатской комиссии, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Здесь учтены все требования, все предложения для развития теплоснабжения централизованного, индивидуального в г. Сумі на последующие 10 лет, с учетом того как будет развиваться город. Какое будет строительство жилья, которое будет строительство промышленных предприятий, ну и всего остального. У нас расчетные схемы гидравлические и тепловые - компьютеризированы. А все остальное - это описательная часть, такая, которую нужно сделать в пределах рекомендаций, которые существуют для разработки таких схем», - говорит и.о. директора научно-исследовательского института энергоэффективных технологий СумГУ Николай Сотник.

«Я ее почитал, есть вопросы к ней. Сегодня мы раздадим этот вариант схемы, как общественным организациям, так и двум теплоснабжающим организациям. После их двухнедельного проработки мы собираемся еще раз, обсуждаем эти предложения. Если эти вопросы будут подходящими, мы включим их схеме теплоснабжения. Потом уже сама схема в конечном виде будет представлена на комиссию при Минрегионе», - говорит заместитель сумского городского головы Александр Журба.

Напомним: заказывал разработку схемы теплоснабжения департамент инфраструктуры Сумского горсовета. Договор на сумму около 650 тыс. гривен подписали в марте 2017 года. По нему разработку схемы должны были закончить за пять месяцев, завершили – только в июле этого года.

«С точки зрения того, что город заинтересовался практически системой теплоснабжения - это уже положительный аспект. Но так как она разрабатывалась, и количество недостатков там еще превышает предельную норму. Первое, что мне бросилось в глаза, что схема разработана не по тому техническому заданию, которое было. Есть выводы, результаты технико-экономических подсчетов. Я не увидел собственно технико-экономических расчетов. Пока я читал это как художественную литературу, и каких-то глубоких выводов, ни в коем случае, я не могу давать», - рассказал глава союза энергетического сервиса Украины Александр Бойко.

Общество Схема теплоснабжения
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