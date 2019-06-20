Обвалившийся потолок в Ахтырской ЦРБ восстановили

Об этом временно исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирине Купрейчик доложил начальник областного управления капитального строительства Анатолий Ворожко.
«Вчера в 10:00 в Ахтырскую ЦРБ приехал подрядчик, выполнявший работы, проведено обследование помещения больницы и до 18:00 все недостатки устранены, - рассказал Анатолий Ворожко. - Кроме того, завтра начнет свою работу комиссия, в которую входят подрядчик, проектанты, представители экспертизы заказчика, власти города Ахтырка и ЦРБ и строительная лаборатория. Эта комиссия будет расследовать этот факт. Кроме того, на месте происшествия работают правоохранители».
Напомним: ночью 30 июля обвалился потолок в капитально отремонтированном ортопедическом отделении Ахтырской ЦРБ.
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