В посылке сумскому заключенному нашли амфетамин и 1500 гривен В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

30 июля в «Сумском следственном изоляторе» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного Ш. от гражданки К., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, внешне похожее на наркотическое средство амфетамин, а в пачке из-под сигарет средства в сумме 1500 гривен.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.