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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11195

В посылке сумскому заключенному нашли амфетамин и 1500 гривен

В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

30 июля в «Сумском следственном изоляторе» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного Ш. от гражданки К., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, внешне похожее на наркотическое средство амфетамин, а в пачке из-под сигарет средства в сумме 1500 гривен.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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