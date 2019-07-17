В посылке сумскому заключенному нашли амфетамин и 1500 гривен

30 июля в «Сумском следственном изоляторе» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного Ш. от гражданки К., в свертке с полиэтиленовыми пакетами для мусора, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, внешне похожее на наркотическое средство амфетамин, а в пачке из-под сигарет средства в сумме 1500 гривен.
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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