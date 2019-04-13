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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские баскетболисты - призеры двух турниров в рамках LVIV 3X3 FESTIVAL

26-28 июля во Львове состоялся, пожалуй, самый масштабный всеукраинский фестиваль по баскетболу 3х3 этим летом.

Кроме Лиги Наций U-23 был сыгран этап чемпионата Украины «USL 3×3» и Satellite FIBA 3X3, пишет basket.sumy.ua.

В «USL 3×3» среди 12 сильнейших команд категории PRO свое право сыграть во всеукраинском финале сезона боролся и БК «СумДУ». В первой же игре подопечные Ярослава Ковалева довольно уверенно переиграли одного из фаворитов турнира «Новомосковск» - 19:10. Оформив вторую победу 21:14 над командой «Shypshina», «студенты» с первого места в группе квалифицировались в 1/4 финала. Соперники из «Quattro» навязали силовую борьбу и были очень близки к победе, однако игроки «СумДУ» в заключительной части игры все же вырвали победу 12:11. В полуфинале сумчане очень неуверенно сыграли в начале, поэтому неплохая игра в концовке уже ничего не решала. Как следствие - болезненное поражение сумчан за весь «стритбольный» сезон - 17:9 в пользу еще одного фаворита «Stifler». В итоговом протоколе «СумГУ» занял третье место, «Stifler» удовлетворился серебром, а победителем стала команда из нашей отборочной группы «Новомосковск».

В рамках LVIV 3X3 FESTIVAL «СумДУ» также стал участником турнира Satellite FIBA 3X3, участники которого (так же 12 команд) боролись путевку на турнир FIBA 3Х3 категории Challenge в Южной Корее в конце августа. В первой игре сумчане со счетом 21:12 победили киевский «Old school». Во второй игре групповой стадии «студенты» встретились с победителем винницкого турнира категории PRO - одесской «БИПА» и уступили 17:21. Квалифицировавшись в ¼ финала со второго места в группе, «СумГУ» оказались сильнее черкасский «Che» - 21:15 и вышли в полуфинал, где их уже ждал старый соперник - «Stifler». На этот раз сумчане смогли собраться с самого начала и получили полную компенсацию за поражение в предыдущем турнире - 21:10 в пользу «СумДУ».

В финале «студентов» уже второй раз за турнир ждала одесская «БИПА». В первые несколько минут сумчане захватили инициативу и благодаря точным дальним броскам и удачным действиям в защите кое имели преимущество в четыре пункта (6:2, 9:5). Однако усталость от второй игры подряд у «СумДУ» («БИПА» отдыхала после своего полуфинала) и просто чрезвычайное преимущество одесситов в росте сыграли свою роль - сумчане на «экваторе» встречи «сидели на фолах». Между тем, одесситы провели мощный трехминутный отрезок с рывком 7:0 и уже повели 12:9. Однако напряжение в игре не приходило... Григорий Алтухов реализует два дальних броска (правда, один с незначительным заступом) и снова сравнивает счет... Дальше - обмен забросами из-под корзины... Опять пробивной фол зарабатывают одесситы - оба точно - 15:13. Всеволод Чесак в проходе забивает из-под «великана» соперников (рост Аникиенко - 217 см), заработав и выполнив при этом «плюс один» - и меньше, чем за 3 минуты до конца, счет снова ничейный 15:15. Следующая минута игры стала решающей - плюс 4 от «БИПЫ» и, казалось бы, «победный» для одесситов счет 19:15. Однако дальний бросок Чесака и сольный проход Алтухова возвращают интригу - 19:18. За минуту до конца игры «биг-мен» одесситов делает счет 20:18. «БИПА» несколько раз могла закончить игру досрочно, а сумчане так же могли заработать свои очки. Настоящим героем мог стать Всеволод Чесак, переведя игру в овер-тайм, но его дальний бросок с сиреной оказался неточным. В итоге победа и путевка на Челленджер в Корее достается одесситам, а «СумДУ» получает второе призовое место (на этот раз серебряные медали) в двух турнирах LVIV 3X3 FESTIVAL.

Спорт БК СумГУ Стритбол
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