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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51667

В Сумах полиция случайно поймала пенсионера-самогонщика

Аппарат для самогоноварения, 90 литров сырья-закваски и 6 литров уже готового для употребления самогона изъяли полицейские в квартире 70-летнего сумчанина.

Участковые офицеры Сумского отдела полиции получили информацию о домашнем насилии в одной из квартир многоэтажки и отправились на проверку данной информации. Во время выяснения всех обстоятельств данного дела, один из сотрудников полиции почувствовал запах спиртного в квартире пенсионеров.

Оказалось, что 70-летний мужчина занимается изготовлением самогона. Правоохранители нашли 6 литров уже готового «продукта», 90 литров сырья для изготовления самогона и аппарат для самогоноварения.

Найденный самогон направлен на исследование, а 90 литров сырья уничтожено. По данному факту на мужчину полицейскими составлен административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства». Теперь пенсионеру грозит уплата немалого штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самогон
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