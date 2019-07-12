Сумчан запрошують на чергову зустріч анонімних авторів

Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма.
Де автор, там і читач; де читач, там і зворотний зв'язок. Чи важлива для вас думка оточення? На занятті поговоримо, як просити та отримувати зворотний зв’язок, навчимося слухати й висловлювати думки про тексти. І, звісно, багато писатимемо! На вас чекають творчі вправи, фрірайтинг та цікаві письменницькі завдання.
Реєструйтеся та приходьте, наші зустрічі для авторів всіх рівнів.
Захід відбудеться у місті Суми 1 серпня о 17:00.
Адреса: Міська галерея (вул. Соборна, 27)
Ведуча: Аліна Бугайова тел.. 066-456-72-73.
Вхід: вільний.
Реєстрація обов'язкова: https://forms.gle/zBC1xBbaduS4rXC46.
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