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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30209

Сумчан запрошують на чергову зустріч анонімних авторів

«Як отримати зворотний зв'язок на твори?» - така тема третьої зустрічі клубу анонімних авторів.

Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма.

Де автор, там і читач; де читач, там і зворотний зв'язок. Чи важлива для вас думка оточення? На занятті поговоримо, як просити та отримувати зворотний зв’язок, навчимося слухати й висловлювати думки про тексти. І, звісно, багато писатимемо! На вас чекають творчі вправи, фрірайтинг та цікаві письменницькі завдання.

Реєструйтеся та приходьте, наші зустрічі для авторів всіх рівнів.

Захід відбудеться у місті Суми 1 серпня о 17:00.

Адреса: Міська галерея (вул. Соборна, 27)

Ведуча: Аліна Бугайова тел.. 066-456-72-73.

Вхід: вільний.

Реєстрація обов'язкова: https://forms.gle/zBC1xBbaduS4rXC46.

Общество Клуб анонимных авторов
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