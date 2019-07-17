В Сумах допороговые закупки и дальше будут непрозрачными Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты провали проект решения «О внесении изменений в решение Сумского городского совета решением от 29.12.2016 №1638-МР «Об осуществлении допороговых закупок товаров, работ и услуг исполнительными органами, коммунальными заведениями, учреждениями и предприятиями Сумского городского совета в системе электронных государственных закупок ProZorro».

Как рассказал представитель Сумской платформы реформ, которая является инициатором рассмотрения этого проекта решения, Максим Корниенко за последние полтора года самые крупные распорядители средств Сумского горсовета (управление капитального строительства и департамент инфраструктуры) могли сэкономить около 50 млн грн на допороговых закупках, потратив 500 млн грн. В проекте решения предлагалось заменить слова в указанном решении слова «рекомендовать» на «обязать» для всех закупок.

Однако депутаты дали всего 13 голосов «за», 1 – против, 1 –воздержался, 10 – не голосовали.