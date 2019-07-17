На Херсонщине посадили сумского серийного вора Житель Сумской области в течение двух дней обворовал магазин, частный дом и автомобиль, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В прошлом году 38-летний сумчанин приехал на заработки в с. Железный Порт. Трудоустроиться ему не удалось, так как имел не одну судимость за плечами. Поэтому решил пойти уже знакомым путем и в первый же день украл из магазина сладости: конфеты, шоколад и вафли.

На следующий день он залез в частный дом и похитил оттуда 15 000 гривен. А вечером увидел автомобиль, который хозяин забыл закрыть. Из багажника он забрал ноутбук, тонометр и рюкзак с вещами.

Полицейские задержали вора в течение 30 минут, когда он возвращался с похищенными из автомобиля вещами в комнату, которую снимал. Также у подозреваемого нашли сладости и часть денег.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 4 месяца.