На Херсонщине посадили сумского серийного вора

В прошлом году 38-летний сумчанин приехал на заработки в с. Железный Порт. Трудоустроиться ему не удалось, так как имел не одну судимость за плечами. Поэтому решил пойти уже знакомым путем и в первый же день украл из магазина сладости: конфеты, шоколад и вафли.
На следующий день он залез в частный дом и похитил оттуда 15 000 гривен. А вечером увидел автомобиль, который хозяин забыл закрыть. Из багажника он забрал ноутбук, тонометр и рюкзак с вещами.
Полицейские задержали вора в течение 30 минут, когда он возвращался с похищенными из автомобиля вещами в комнату, которую снимал. Также у подозреваемого нашли сладости и часть денег.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 4 месяца.
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