Сумские депутаты против графиков движения маршруток на остановках

Как доложил представитель инициатора проекта решения Сумской платформы реформ Максим Корниенко, графики и так должны быть размещены на остановках, так как у нас уже почти три года, как не маршрутки, а автобусы. Однако до сих пор графиков движения нет на остановках, так как это предусмотрено Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.
Однако «за» это решение нашлось всего 17 голосов «за», 5 – против, 5 – не голосовали.
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