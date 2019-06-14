Сумские депутаты против графиков движения маршруток на остановках Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «Об обустройстве остановок общественного транспорта графиками движения».

Как доложил представитель инициатора проекта решения Сумской платформы реформ Максим Корниенко, графики и так должны быть размещены на остановках, так как у нас уже почти три года, как не маршрутки, а автобусы. Однако до сих пор графиков движения нет на остановках, так как это предусмотрено Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Однако «за» это решение нашлось всего 17 голосов «за», 5 – против, 5 – не голосовали.