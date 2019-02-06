Мэру Сум не смогли уменьшить премию

Этим решением премия мэру Сум должна была уменьшиться с 90% от суммы должностного оклада, надбавок доплат до 50%. Это связано, во-первых, с приведением зарплат чиновников до того уровня, на котором она была и раньше, так как она повысилась после постановления Кабмина, во-вторых, из-за лимита фонда оплаты труда.
«За» было всего 19 депутатов, 1 – против, 3 – не голосовали (в том числе сам мэр, у которого был конфликт интересов). Вернуться к вопросу депутаты не смогли.
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....