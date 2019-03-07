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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине в детском лагере отравились 15 человек

15-16 июля в оздоровительном лагере «Зорька» обособленного подразделения Государственного отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» (с. Таранское Конотопского района) зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, во время которой пострадали 15 человек, среди которых 14 - дети до 17 лет и 1 взрослый (работник лагеря).

Только за счет вовремя организованных и проведенных специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области и Конотопского обособленного подразделения ГУ «Лабораторный центр на железнодорожном транспорте МОЗ Украины» мероприятий по установлению причин и условий возникновения острой кишечной инфекции среди детей загородного лагеря удалось предупредить ее возможное дальнейшее распространение в заведении и за его пределы.

После получения официального сообщения о случаях отравления детей, было проведено эпидемиологическое расследование в заведении, в результате которого установлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства, а именно требований Государственных санитарных норм и правил «Устройство, содержание и организация режима деятельности детских оздоровительных учреждений» ДСанПиН 5.5.5.23 -99. Так, на пищеблоке установлено несоблюдение поточности технологических процессов при поступлении сырых и готовых блюд, что стало причиной вторичного микробного загрязнения последних; несоблюдение правил мытья столовой посуды, использование поврежденного кухонного инвентаря, кухонной и столовой посуды, которые невозможно качественно вымыть и продезинфицировать.

Дополнительным безоговорочным подтверждением наличия указанных нарушений стали проведенные санитарно-микробиологические исследования смывов со столовой посуды, инвентаря, рабочих поверхностей на пищеблоке, в 21% которых выделены различные возбудители кишечных инфекций, среди которых кишечная палочка, патогенный и 2 вида условно-патогенных стафилококков и энтерококк, которые являются показателями фекального загрязнения.

А 3% принадлежностей пищеблока были загрязнены теми же возбудителями даже после проведения заключительной и текущей дезинфекции.

Отклонения по микробиологическим показателям показали 36% готовых блюд, которые были в меню 15.07.2019 года. Это огурцы и томаты нарезанные свежие, рыба тушеная, салат из свежей капусты, чай с лимоном.

Были также установлены факты отсутствия контроля со стороны администрации и персонала за соблюдением режима питания детей в лагере. При опросе дети рассказывали об употреблении и длительном хранении без надлежащих температурных условий неразрешенных продуктов и готовых блюд (пиццы, кондитерских изделий и т.д.), принесенных родителями.

За нарушение санитарного законодательства, которые привели к возникновению вспышки острой кишечной инфекции, к руководителю учреждения было применено административное взыскание в виде штрафной санкции, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Кишечная инфекция Летний лагерь Отравление детей
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