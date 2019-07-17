В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла в 10.30. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – женщину и девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих с травмами доставили в медучреждения. У водителя отобрали анализы на содержание алкоголя в крови.
Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, женщину доставили в больницу с, предварительно, закрытой черпно-мозговой травмой, 12-летний ребенок отделался ссадинами.
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