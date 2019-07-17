Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:221111

В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Ивана Харитоненко произошло ДТП.

Фото Михаила Курочкина

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла в 10.30. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – женщину и девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих с травмами доставили в медучреждения. У водителя отобрали анализы на содержание алкоголя в крови.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, женщину доставили в больницу с, предварительно, закрытой черпно-мозговой травмой, 12-летний ребенок отделался ссадинами.

Право Дтп
view counter

По тематике

На Сумщине 13-летнему мопедисту оторвало стопу
Вчера 13:22

На Сумщине 13-летнему мопедисту оторвало стопу

Авария произошла днем на автодороге между селами Клышки и Чаплиевка Шосткинского района....

Ранним утром в Шостке сбили пешехода
Вчера 13:20

Ранним утром в Шостке сбили пешехода

Из-за наезда автомобиля пострадал 21-летний парень....

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП
Вчера 13:13

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Нульова аварійність та смертність на дорогах: запровадити шведську програму Vision Zero у Сумах»....

Вчера 10:44

На Сумщине микроавтобус столкнулся с КамАЗом: пострадали четверо

29 июля в 2:05 на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск 28-летний гражданин Молдовы за рулем автомобиля Мерседес-Спринтер не выбрал безопасную скорость движения и...

В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе
28.07.2019 16:51

В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе

27 июля в Сумах на пр. Курском авто сбило женщину, переходившую по переходу.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.