В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Ивана Харитоненко произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла в 10.30. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на двух пешеходов – женщину и девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих с травмами доставили в медучреждения. У водителя отобрали анализы на содержание алкоголя в крови.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, женщину доставили в больницу с, предварительно, закрытой черпно-мозговой травмой, 12-летний ребенок отделался ссадинами.