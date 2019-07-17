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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах от окурка загорелся балкон: пострадал хозяин

30 июля в 19:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Герасима Кондратеьва в Сумах.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым на балконе четвертого этажа.

Уже через семь минут спасатели прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание ликвидировали сами собственники жилья. Огонь повредил внутреннюю облицовку балкона, балконную раму и домашние вещи.

В результате пожара пострадал хозяин квартиры 1946 г.р. Бригада "скорой" доставила мужчину в областную больницу, где его госпитализировали в ожоговое отделение.

По предварительным выводам специалистов, возгорание произошло в результате неосторожности при курении хозяина квартиры. Спасатели отмечают, в текущем году на пожарах уже пострадал 31 человек, в том числе 3 детей, сообщает управление ГСЧС Украині в Сумской области.

Общество Пожар
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