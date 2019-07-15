Начало августа: прогноз погоды на Сумщине

1 августа - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +15 .. + 20 °С.
2 августа - ночью без существенных осадков, днем местами: небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +16 .. + 21 °С.
3-4 августа - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +18 .. + 23 °С.
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля....
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