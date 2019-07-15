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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22218

Начало августа: прогноз погоды на Сумщине

Начало августа на Сумщине будет несколько холоднее обычного, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

1 августа - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +15 .. + 20 °С.

2 августа - ночью без существенных осадков, днем местами: небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +16 .. + 21 °С.

3-4 августа - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +18 .. + 23 °С.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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