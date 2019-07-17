Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5453

В Сумах банду наркодельцов подозревают в сбыте наркотиков в особо крупных рахмерах

Четырем задержанным по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупных размерах грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратурой Сумской области изменено сообщение о подозрении четырем лицам, осуществлявшим масштабную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах) УК Украины.

Напоминаем, что супруги организовали в г. Сумы сеть сбыта наркотических средств, а именно смеси маковой соломки с маковым семенем наркозависимым лицам. Супруги, в собственности которых есть магазин и киоск, вместе с двумя подчиненными продавцами параллельно с продажей товара под видом мака кондитерского фактически реализовывали наркотическое смесь постоянным клиентам.

«Сырье наркоторговцы покупали в Кропивницком. Во время обысков на одном из складов Кропивницкого сотрудниками полиции в июне 2019 года изъято около 1 тыс. мешков с маковой смесью. Кроме того, в г. Сумы в магазине по ул. Холодногорской изъято 3 мешка, а в киоске по ул. Интернационалистов - 2,5 мешка наркотической смеси. Всего изъято около 25 тонн наркотического смеси», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

Всем четырем грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодельцы Наркодилер Наркотики
view counter

По тематике

В посылке сумскому заключенному нашли амфетамин и 1500 гривен
Сегодня 14:11

В посылке сумскому заключенному нашли амфетамин и 1500 гривен

В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Копы нашли наркотики в машине сумчанина
Вчера 10:34

Копы нашли наркотики в машине сумчанина

Патрульные обнаружили мужчину, который хранил в своем авто, вероятно, наркотические вещества....

25.07.2019 15:52

В Конотопе выяснение отношений в любовном треугольнике закончилось уголовкой

Выехав по сообщению о семейной ссоре, правоохранители разоблачили молодого человека в незаконном хранении оружия и наркотиков....

В Сумской СИЗО передали каннабис с пакетами для мусора
23.07.2019 08:41

В Сумской СИЗО передали каннабис с пакетами для мусора

22 июля года в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

В Сумах копы остановили вооруженного наркомана
22.07.2019 12:37

В Сумах копы остановили вооруженного наркомана

«Джентльменский набор» обнаружили сумские патрульные у жителя Сум....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.