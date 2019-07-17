В Сумах банду наркодельцов подозревают в сбыте наркотиков в особо крупных рахмерах Четырем задержанным по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупных размерах грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратурой Сумской области изменено сообщение о подозрении четырем лицам, осуществлявшим масштабную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах) УК Украины.

Напоминаем, что супруги организовали в г. Сумы сеть сбыта наркотических средств, а именно смеси маковой соломки с маковым семенем наркозависимым лицам. Супруги, в собственности которых есть магазин и киоск, вместе с двумя подчиненными продавцами параллельно с продажей товара под видом мака кондитерского фактически реализовывали наркотическое смесь постоянным клиентам.

«Сырье наркоторговцы покупали в Кропивницком. Во время обысков на одном из складов Кропивницкого сотрудниками полиции в июне 2019 года изъято около 1 тыс. мешков с маковой смесью. Кроме того, в г. Сумы в магазине по ул. Холодногорской изъято 3 мешка, а в киоске по ул. Интернационалистов - 2,5 мешка наркотической смеси. Всего изъято около 25 тонн наркотического смеси», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

Всем четырем грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.