Две команды СумГУ примут участие в суперфинале УСЛ 3 августа в г. Каменское состоится Суперфинал Чемпионата Украины по баскетболу 3х3 «УСЛ».

Как сообщает сайт ФБУ, победители отборочных этапов в каждой категории (мужчины, женщины, юноши) имеют прямые путевки в Суперфинал. В зависимости от количества команд, подтверждающих участие, будет разыграно определенное количество «вайлд кард» для лучших коллективов, которые не пробились в Суперфинал.

В юношеской категории поборется команда «СумДУ U-18», которая стала победителем отборочного этапа USL в г.Сумы 1 июня в рамках Sumy Extreme Style.

Также отдельным турниром пройдет Финал PRO-тура, который выявит победителей профессионального чемпионата Украины по баскетболу 3х3 по итогам 5 этапов. Команда-чемпион получит путевку на турнир FIBA 3×3 категории Challenger в итальянском городе Римини.

Перед Финалом по результатам 5-ти этапов рейтинговую таблицу PRO-тура возглавил БК «СумДУ». Напомним, что сумская команда приняла участие в трех из пяти этапов и заняла 2-е место в Харькове, 5-е место в Днепре и 3-е место во Львове.

В рамках ивента пройдет открытый турнир для желающих, сыграть в котором смогут все, кроме участников Суперфинала, пишет basket.sumy.ua.