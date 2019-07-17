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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10463

На границе сумские пограничники обнаружили ветпрепараты из России

Этой ночью в Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» совместно с военнослужащими мобильного подразделения Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую государственную границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль, проверяя участок госграницы в районе населенного пункта Дмитровка, в непосредственной близости от границы обнаружил 16 ящиков с продукцией ветеринарного назначения. Весь товар имел российское происхождение, на что указывает соответствующая маркировка.

Предварительно установлено, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины путем перегрузки через инженерные заграждения.

Сейчас весь товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан компетентным правоохранительным органам. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, сообщает Сумской погранотряд.

Право Граница контрабанда Пограничники
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