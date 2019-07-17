На границе сумские пограничники обнаружили ветпрепараты из России

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль, проверяя участок госграницы в районе населенного пункта Дмитровка, в непосредственной близости от границы обнаружил 16 ящиков с продукцией ветеринарного назначения. Весь товар имел российское происхождение, на что указывает соответствующая маркировка.
Предварительно установлено, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины путем перегрузки через инженерные заграждения.
Сейчас весь товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан компетентным правоохранительным органам. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, сообщает Сумской погранотряд.
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