В Верхней Сыроватке новый голова

Кроме того, учитывая, что полномочия сельского головы прекращены досрочно, - Александр Петрович также будет выполнять обязанности главы сельского совета.
Указанные решения приняты на сегодняшней внеочередной сессии сельсовета, сообщается на странице в Фейсбуке «Верхня Сироватка».
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