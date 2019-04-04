В Верхней Сыроватке новый голова Александра Петровича Старинского избрали секретарем Верхнесыроватского сельского совета.

Кроме того, учитывая, что полномочия сельского головы прекращены досрочно, - Александр Петрович также будет выполнять обязанности главы сельского совета.

Указанные решения приняты на сегодняшней внеочередной сессии сельсовета, сообщается на странице в Фейсбуке «Верхня Сироватка».