Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
31.07.2019 16:04761

В Сумах 60 участникам АТО / ООС выделили по 350 тыс. грн на приобретение собственного жилья

Для 60 участников Антитеррористической операции / Операции объединенных сил из городского бюджета на получение собственного жилья выделят 21 млн гривен.

Такое решение сегодня приняли депутаты городского совета во время очередной сессии.

Такая одноразовая целевая материальная помощь оказывается уже второй год подряд.

Согласно принятому решению, так же как и в прошлом, каждый из 60 сумчан защитников получит по 350 тыс. гривен для приобретения квартиры или дома.

Список претендентов на получение в 2019 году одноразовой целевой материальной помощи был утвержден Советом участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове.

Кроме того, его согласовала постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта.

Общество Жилье АТО Помощь участникам АТО
view counter

По тематике

20.02.2019 19:27

Участнику АТО на Сумщине дадут миллион на приобретение жилья

В рамках рабочей поездки в Великописаревский район глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел личный прием граждан, где было положительно решен...

30.01.2019 17:49

На Сумщине постепенно решается вопрос обеспечения жильем участников АТО

Об этом сообщил на заседании коллегии Сумской облгосадминистрации директор областного Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский....

На Сумщине ОТГ должны помогать участникам АТО и ООС
22.12.2018 16:52

На Сумщине ОТГ должны помогать участникам АТО и ООС

Объединенные территориальные громады должны в своих бюджетах предусматривать финансирование на следующий год на помощь участникам АТО и ООС....

05.10.2018 10:26

В Сумах раздают по 350 тысяч участникам АТО на приобретение жилья

Департамент социальной защиты населения напоминает сумчанам, что продолжается оказание единовременной целевой материальной помощи участникам антитеррористической операции на приобретение жилья....

У Сумах запускають програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей
19.09.2018 14:59

У Сумах запускають програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей

Українська Соціальна Академія запускає програму, яка покликана допомогти ветеранам відкрити власну справу та зробити крок до нових можливостей...

Новости

В Псле в Сумах купаться опасно
29.07.2019 13:38
З 1 серпня домашніх тварин можна вивозити за кордон лише з паспортом
Сегодня 16:38
Сумские копы остановили «чудо техники»
Сегодня 15:55
Сумской рыбхоз нарушает требования охраны труда и подвергает своих работников опасности
Сегодня 15:47
В Ахтырской ЦРБ провели испытания потолка
Сегодня 15:26
Очередной жертвой псевдобанкира стала пенсионерка из Шостки
Сегодня 15:20
Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
Сегодня 14:39
На Сумщине ссора между женщинами завершилась поножовщиной
Сегодня 14:37
В Сумах вряд ли смогут побороть амброзию (видео)
Сегодня 13:58
На Сумщине средняя зарплата перевалила за 9 тысяч
Сегодня 13:52
В Ахтырке объявились фейковые «водоканальщики»
Сегодня 13:31
В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор
Сегодня 13:23
view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.