В Сумах 60 участникам АТО / ООС выделили по 350 тыс. грн на приобретение собственного жилья Для 60 участников Антитеррористической операции / Операции объединенных сил из городского бюджета на получение собственного жилья выделят 21 млн гривен.

Такое решение сегодня приняли депутаты городского совета во время очередной сессии.

Такая одноразовая целевая материальная помощь оказывается уже второй год подряд.

Согласно принятому решению, так же как и в прошлом, каждый из 60 сумчан защитников получит по 350 тыс. гривен для приобретения квартиры или дома.

Список претендентов на получение в 2019 году одноразовой целевой материальной помощи был утвержден Советом участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове.

Кроме того, его согласовала постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта.