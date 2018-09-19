Такое решение сегодня приняли депутаты городского совета во время очередной сессии.
Такая одноразовая целевая материальная помощь оказывается уже второй год подряд.
Согласно принятому решению, так же как и в прошлом, каждый из 60 сумчан защитников получит по 350 тыс. гривен для приобретения квартиры или дома.
Список претендентов на получение в 2019 году одноразовой целевой материальной помощи был утвержден Советом участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове.
Кроме того, его согласовала постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта.
В рамках рабочей поездки в Великописаревский район глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел личный прием граждан, где было положительно решен...
Об этом сообщил на заседании коллегии Сумской облгосадминистрации директор областного Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский....
Объединенные территориальные громады должны в своих бюджетах предусматривать финансирование на следующий год на помощь участникам АТО и ООС....
Департамент социальной защиты населения напоминает сумчанам, что продолжается оказание единовременной целевой материальной помощи участникам антитеррористической операции на приобретение жилья....
Українська Соціальна Академія запускає програму, яка покликана допомогти ветеранам відкрити власну справу та зробити крок до нових можливостей...